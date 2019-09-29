29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son olarak dün oynanan derbide golsüz berabere kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, gol bakımından istedikleri performansı yakalayamadı.
İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 11 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı.
Rekabette son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı.
Söz konusu süreçteki 11 resmi müsabakanın 10'unda 2'den fazla gol atılmazken, futbolseverler en çok 0-0 ve 1-0'lık skorları gördü.
SON 5 MAÇ BERABERE
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 resmi müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Son yıllarda birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanan iki ekibin geçtiğimiz sezonki maçları gollü beraberliklerle geçti.
Geçen sezonun ilk karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede rakipler sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşma, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 11 resmi müsabakada 2'den fazla gol atılan tek maç olarak öne çıktı.
Rakiplerin geçen sezonki ikinci maçı ise Ülker Stadı'nda 1-1'lik sonuçla noktalandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2017-2018 sezonunda oynanan 2 karşılaşma da berabere biterken, futbolseverler bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı.
SON 11 MAÇTA 7 BERABERLİK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 karşılaşmanın 7'si beraberlikle tamamlandı.
Taraflardan Fenerbahçe söz konusu süreçte 3 galibiyet alırken, Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.
EN KISIR SKORLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 11 maçın 7'sinde 1'den fazla gol sesi çıkmadı.
Bahsi geçen müsabakalarda 4 kez kez 0-0 ve 3 kez 1-0'lık skor alındı.
Fenerbahçe, bu süreçte rakibini bir kere sahasında bir kere de deplasmanda olmak üzere 2 kez aynı skorla mağlup etti.
Galatasaray ise söz konusu süredeki tek 1-0'lık galibiyetini sahasında aldı.
Tarihi derbideki kalan 4 maçta ise 2 kez 1-1'lik sonuçlar oluşurken, 1 kez 2-0, 1 kez de 2-2'lik sonuç yaşandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!