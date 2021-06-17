Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre bugün itibarıyla başlayan yaz transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.