Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu davada 13-17 Nisan'da yapılması planlanan 15. celsenin, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 8-12 Haziran tarihlerine ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, 107 sanıklı davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görüleceği ve saat 9.30'da başlayacağı belirtildi.