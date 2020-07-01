"Futbolda şike kumpası" davası yarına ertelendi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, dosyaya yeni gelen evrakın okunmasının ardından tutuklu sanık Mesut Aydın'ın savunmasının alınmasına geçildi.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın'ın avukatının mazeret sunarak duruşmaya katılmadığını bildirdi.

Sanığın tutuklu olması ve avukatsız savunmasının alınamayacağını belirten mahkeme, bugün dinlenilmesi planlanan gizli tanığın da gelmemesi nedeniyle duruşmayı yarına erteledi.

Yarınki duruşmada, sanık Aydın savunmasının alınmasının yanı sıra bazı tanıkların da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.