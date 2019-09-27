27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tarafların talepleri alındı.
Söz alan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, haklarında yakalama bulunan 14 sanığın infazının ve cevabı gelmeyen müzekkerelerin beklenmesine, incelemesi tamamlanmayan dijital materyallerin incelenmesinin tamamlanmasına, aralarında Sadri Şener, Serdar Adalı, Ömer Durak ve gizli tanık "Güneş"in de bulunduğu 11 kişinin bir sonraki celse tanık olarak dinlenilmesine veya ikametlerine en yakın adliyede talimatla ifadelerinin alınmasına karar verdi.
Savunması alınmayan 3 sanığın savunmaları alınması için haklarında yakalama kararı çıkartılmasına hükmeden mahkeme, mağdur ve müştekilerin dosya kapsamında ifadeleri bulunduğundan haklarında zorla getirilme kararı istenilmesi talebinin reddine karar verdi.
Ergenekon davasının gerekçeli kararının istenmesine karar veren mahkeme, bir kısım sanıkların kullandığı tespit edilen İspanya kayıtlı numaranın araştırılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, yakalamalı sanık İbrahim Koca hakkında kırmızı bülten çıkartılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına hükmetti.
Mahkeme, tutuklu sanıklar İbrahim Gündüz, Necmettin Karapınar, Ahmet Seçgin ve Talip Yıldırım'ın haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar vererek tahliyelerini kararlaştırdı. Mahkeme, tutuklu 7 sanığın ise bu hallerinin devamına karar verdi.
Duruşma, 6 Ocak 2020'de Silivri'de yapılmak üzere ertelendi.
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