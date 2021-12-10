Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
- Spor Toto 1. Lig
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)
19.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)
19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
12 Aralık Pazar:
19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
12 Aralık Pazar:
13.00 Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler (Isparta Atatürk)
13.00 Akhisarspor-Pazarspor (Spor Toto Akhisar)
13.00 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)
13.00 Uşakspor-Şanlıurfaspor (Uşak 1 Eylül)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırşehir Ahi)
13.00 Nazilli Belediyespor-Eskişehirspor (Nazilli İlçe)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bucaspor 1928 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Ankaraspor-Somaspor (Osmanlı)
13.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
12 Aralık Pazar:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 İnegölspor-Bodrumspor (İnegöl İlçe)
13.00 Niğde Anadolu FK-Çorum FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
13.00 Adıyaman FK-Sarıyer (Adıyaman Atatürk)
13.00 Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Zafer)
13.00 Diyarbekirspor-Sivas Belediyespor (Diyarbakır)
13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya)
- TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Sancaktepe FK-Başkent Gözgözler Akademi FK (15 Temmuz)
13.00 Hendekspor-Arnavutköy Belediyespor (Hendek)
13.00 Kahta 02-Bergama Belediyespor (Kahta İlçe)
12 Aralık Pazar:
13.00 Elazığspor-Bursa Yıldırımspor (Elazığ Doğukent)
13.00 Formül Erbaaspor-Karaman Belediyespor (Erbaa İlçe)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor FK (Kelkit İlçe)
13.00 Batman Petrolspor-Belediye Kütahyaspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Nevşehir Gazi)
13.00 Çatalcaspor-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Bayrampaşaspor-Kuşadasıspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Elazığ Doğukent)
13.00 52 Orduspor FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yeni Ordu)
12 Aralık Pazar:
13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kızılcabölükspor (Alanya Milli Egemenlik)
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Hacettepe (Siirt Atatürk)
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)
13.00 İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (İskenderun 5 Temmuz)
13.00 Altındağspor-Bitexen Düzcespor (Çubuk İlçe)
13.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Yeşilyurt D.Ç. Ofspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Of İlçe)
13.00 Esenler Erokspor-Modafen (Esenler Erokspor)
12 Aralık Pazar:
13.00 Edirnespor-Fethiyespor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Belediye Derincespor Doğal Çim)
13.00 Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Yeni Ordu)
13.00 Kardemir Karabükspor-Ceyhanspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Mardin 1969-Karbel Karaköprü Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
13.00 İçel İdmanyurdu-Çankaya FK (Mersin)
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ağrı 1970 (Başpınar)
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