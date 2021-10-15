Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 9, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 8. hafta maçları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)
TFF 1. LİG
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)
19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
17 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)
18 Ekip Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
TFF 2. LİG
Beyaz Grup:
Yarın:
14.00 Ankara Demirspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Pendikspor-Akhisarspor (Pendik)
17 Ekim Pazar:
13.00 Kırklarelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırklareli Atatürk)
14.00 Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Nazilli İlçe)
14.00 Kırşehir Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)
14.00 Uşakspor-Isparta 32 Spor (Uşak 1 Eylül)
19.00 Eskişehirspor-Bucaspor 1928 (Eskişehir Yeni)
19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
17 Ekim Pazar:
14.00 Sivas Belediyespor-Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.00 Ergene Velimeşespor-İnegölspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Kahramanmaraşspor-Silahtaroğlu Vanspor (Ceyhan İlçe)
14.00 Turgutluspor-Ankaraspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Çorum (Bayburt Genç Osman)
16.30 Sakaryaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Serik Belediyespor-Somaspor (Akdeniz Üniversitesi)
19.00 Diyarbekirspor-Niğde Anadolu (Diyarbakır)
19.00 Afjet Afyonspor-Adıyaman (Zafer)
TFF 3. LİG
1. Grup:
17 Ekim Pazar:
14.00 Bergama Belediyespor-Formül Erbaaspor (Menemen İlçe)
14.00 Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Kemal Kaynaş)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)
14.00 Sancaktepe-Elazığspor (15 Temmuz)
14.00 Osmaniyespor-Arnavutköy Belediyespor (7 Ocak)
14.00 Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor (Hopa İlçe)
14.00 Başkent Gözgöler Akademi-Fatsa Belediyespor (Polatlı İlçe)
14.00 Çatalcaspor-Hendekspor (Müjdat Gürsü)
14.00 Kahta 02 Spor-Nevşehir Belediyespor (Kahta İlçe)
2. Grup:
17 Ekim Pazar:
13.00 Yomraspor-Siirt İl Özel İdaresi (Yomra İlçe)
14.00 Altındağspor-Alagöz Holding Iğdır (Stadı henüz açıklanmadı)
14.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor (Darıca İlçe)
14.00 Çarşambaspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Çarşamba Şehir)
14.00 İskenderunspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (İskenderun 5 Temmuz)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.00 52 Orduspor-Bayrampaşaspor (19 Eylül)
14.00 Bitexen Düzcespor-Hacettepe (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor (Şile)
3. Grup:
17 Ekim Pazar:
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kardemir Karabükspor (Başpınar)
14.00 Belediye Derincespor-Orduspor 1967 (Derince Belediye)
14.00 Esenler Erokspor-Ofspor (Esenler Erokspor)
14.00 Çankaya-Edirnespor (Yenimahalle Hasan Doğan)
14.00 İçel İdmanyurdu-Mardin 1969 (Mersin)
14.00 Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alemdağ)
14.00 Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
19.00 Fethiyespor-Gümüşhanespor (Fethiye)
19.00 Karşıyaka-Ceyhanspor (İzmir Atatürk)
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