Futbolda haftanın programı

Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Yarın:
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Stadı henüz açıklanmadı)
TFF 1. Lig
Bugün:
20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Yarın:
19.15 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)
21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
21.45 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Ağustos Pazar:
17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
21.45 Manisa-Denizlispor (Spor Toto Akhisar)
23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)