Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala futbolseverler takımların ve rakip takımların son transferler dedikodularını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 ara transfer sezonunun biteceğini resmi internet sayfasında paylaştı. İşte, detaylar...

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) ara transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.