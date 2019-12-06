DHA

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu'nca, 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt'a, bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi. Karar ile ilgili Kurt, AFDK´ya itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren AFDK, Kurt´un itirazını reddederek, cezayı onadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Teknik sorumlu Halil Kurt'un U19 Yerel Lig'de 1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri İdmanyurdu-Meysuspor müsabakasında; soyunma odasında futbolculara karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 44/1-c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarınca bin 35 gün hak mahrumiyeti ve 8 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.