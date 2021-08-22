Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli oyuncular, taraftarlara tişört dağıttı. Dağıtılan tişörtlerde ‘İyi ki varsınız, sizi çok özledik’ cümleleri yer alırken, futbolcular tişörtleri tek tek taraftarlara verdi.

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