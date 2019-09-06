Galatasaray futbol takımının yeni transferlerinden birisi olan Seri, önceki gün eşi ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İzin gününü ailesine ayıran başarılı futbolcu, uzun bir süre alışveriş merkezinde eşiyle birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Galatasaraylı futbolseverlerin yoğu ilgisi ile karşılaşan Fildişili futbolcunun bu yoğun ilgiden bir hayli mutlu olması da dikkatlerden kaçmadı.