Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Serdar Aziz, önceki gün eşi Tuğçe Aziz ve oğlu Yaman Ali Aziz ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde başbaşa yemek yedikten sonra meydan katındaki mağazaları gezip alışveriş turuna çıkan çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Aziz, "Oğlum Yaman Ali’nin futbola da merakı var ama genelde arabaları daha çok seviyor. Formula 1 yarışçısı olacak bu gidişle, araba hastalığı var. Sürekli arabayla gezmek istiyor" ifadelerini kullandı.