Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Aziz, önceki gün eşi ve oğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Başarılı futbolcu milli takımlar arasını değerlendirip, boş geçen hafta sonunu eşi Tuğçe Aziz ve oğlu Yaman Ali'ye ayırdı.

İlk olarak alışveriş merkezi içinde bulunan çocuk mağazalarını dolaşan çift, oğulları için alışveriş yaptı. Ardından Aziz ailesi, bir restoranda ailece keyifli bir akşam yemeği yedi.