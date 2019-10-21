Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Kendisinin de bir gol attığı ve takımının kazandığı Sivasspor maçının ertesi günü alışveriş merkezine gelen Babel, galibiyeti ailesi ile birlikte kutladı.

İzin gününü eşi ve çocuklarına ayıran tecrübeli futbolcu, tek başına poz vermeyi tercih etti. Bir restoranda ailece öğle yemeği yiyen futbolcu, daha sonra kısa süre alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.