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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz sene kendisini görüntüleyen muhabirlere saldıran Diagne, yine uslanmadı.



Senegalli futbolcu, esmer iki güzelle yemek yedi. Kendisini muhabirlerin beklediğini öğrenen futbolcu, alışveriş merkezi güvenliğinden yardım istedi.

Muhabirlerin yanına gelen güvenlik ekibi, "Görüntü almak isterseniz kart almalısınız. Geçen sene ciddi sorun yaşadık. Lütfen alışveriş merkezi içerisindeki danışmaya gidelim. Kartınızı aldıktan sonra çekim yapabilirsiniz" dedi.

Daha sonra danışmaya giden gazeteciler, yetkililerin "Maalesef yönetim olarak bir futbolcuyu görüntülemenize izin vermeyiz. Sizi dışarıya alalım" sözleriyle alışveriş merkezi dışarısına çıkartıldı.

Bu sırada görüntülenen Mbaye Diagne, el hareketi yaparak, gazetecilere küfretti. Telefonla görüntülenen Diagne'nin kız arkadaşı, yüzünü kapattı.