Kalabalık bir arkadaş grubu ve aile üyeleri ile birlikte alışverişe çıkan başarılı oyuncu, mağazaları dolaşıp uzun süre burada vakit geçirdi.

Milli takım arasını arkadaşları ve ailesine ayırarak değerlendiren başarılı futbolcu, alışveriş sonrasında yakınları ile birlikte akşam yemeği eşliğinde uzun bir süre sohbet ettiler.