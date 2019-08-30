Angers, 1919'da kurulan ve bu yıl 100. yılını kutlayan küçük bir şehrin takımı. 5 sezondur Lig 1'de mücadele eden ekip genelde transferlerini bedelsiz olarak takımına katıyor veya gayet cüzi miktarlara takımlarla anlaşma sağlıyor, sonrasında ise hiç de ucuz olmayan fiyatlara dünya piyasasına sunuyorlar. 5 sezondur Lig 1'de mücadele eden ekip transfere 30 milyon 850 bin euro harcama yapmasına karşın, sattığı futbolcularla kasasına 87 milyon 300 bin euro koymayı başardı.