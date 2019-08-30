30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Angers, 1919'da kurulan ve bu yıl 100. yılını kutlayan küçük bir şehrin takımı. 5 sezondur Lig 1'de mücadele eden ekip genelde transferlerini bedelsiz olarak takımına katıyor veya gayet cüzi miktarlara takımlarla anlaşma sağlıyor, sonrasında ise hiç de ucuz olmayan fiyatlara dünya piyasasına sunuyorlar. 5 sezondur Lig 1'de mücadele eden ekip transfere 30 milyon 850 bin euro harcama yapmasına karşın, sattığı futbolcularla kasasına 87 milyon 300 bin euro koymayı başardı.
Fransız ekibinin en yüksek bedelle kadrosuna kattığı oyuncu ligimizde Başakşehir forması giyen Enzo Crivelli. Crivelli'yi 2017-2018 sezonunda bir diğer Fransa ekibi Bordeaux'dan 4 milyon euro bedelle transfer ettiler.
Angers'nin en yüksek bedelli satışı ise bu transfer sezonunda Lyon'a satışı gerçekleşen Jeff Reine-Adélaïde. 2 sezon önce Arsenal'den kiraladığı oyuncuyu sonrasında 1 milyon 600 bin euro bedelle bonservisini aldığı Angers, oyuncunun bonservisini 25 milyon euro bedelle Lyon'a verdi ve bu oyuncudan yaklaşık 23 milyon euroluk bir kar sağladı.
2016-2017 yılında 1 milyon euro bedelle transfer edilen Karl Toko Ekambi ise 16 milyon euro bonservisle La Liga ekiplerinden Villarreal'e satıldı. Bu transferden elde ettikleri paranın sadece 5 milyon 500 bin eurosunu harcayarak sezona başladılar.
Angers'in en pahalı 3. satışı ise Nicolas Pepe! Bu sezon 80 milyon euro gibi bir bedelle transfer olan başarılı futbolcu, Angers'te parlayıp 10 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tutmuştu.
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