Beşiktaş'ın Kanadalı yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oğlu ve kızıyla birlikte alışveriş merkezine gelen Atiba, gününü çocuklarına ayırdı. Yıldız futbolcu, eğlence merkezinde uzun süre çocukları ile vakit geçirip, onlarla beraber oyunlar oynadı.

Eğlence merkezi sonunda soluğu meydan katında bulunan bir restoranda alan yıldız futbolcu, günün sonunda ise kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.