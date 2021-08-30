Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu'yu aynı skorla mağlup etti.

Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor'u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0

Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

Bursaspor-Eyüpspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Manisa: 0-3

Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3

İstanbulspor-Altınordu: 3-0

- 4. hafta programı

Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)