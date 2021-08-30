Futbol: Süper Lig'de görünüm

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2

- 4. hafta programı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)