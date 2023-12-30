Futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

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Mevlana Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), ilçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada yere yığıldı.

İhbar üzerine sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tulgar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tulgar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Geçen yıldan bu yana kentte görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç ilçemizde halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmenimiz Mehmet Selçuk Tulgar'a Allahtan rahmet, kederli ailesi ve eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da telefonla aradığı kadını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun." başlıklı video içeriğiyle ilgili inceleme yapıldı.

H.Y. adlı kadının, U.Ç'nin kendisini telefonla arayarak sürekli rahatsız etmesi ve son olarak iş yerini arayıp işten ayrılmasına neden olmasından dolayı videoyu 26 Aralık'ta Ataşehir'de arabayla seyir halindeyken çektiği ve 2 gün sonra paylaştığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan U.Ç'nin sorgulanması sonucu taraflar arasında ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''özel hayatın gizliliğinin ihlali'' suçlarından 12 Ekim'den bu yana 3 dosya olduğu, U.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliye, söz konusu suçlardan yürütülen tahkikat işlemlerinin yanı sıra uzaklaştırma kararıyla birlikte elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.