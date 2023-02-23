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Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak

TFF, 25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarda, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu

Giriş: 23.02.2023 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
Futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacak
AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir." ifadeleri yer aldı.

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