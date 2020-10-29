Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-2

Manisaspor-1877 Alemdağspor: 1-2

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Kemerspor 2003-Çankaya FK: 1-0

2. Grup:

Tekirdağspor-Kahta 02 Spor: 0-1

Karaman Belediyespor-Ceyhanspor: 5-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor: 0-0

Ağrı 1970 Spor-Tokatspor: 1-0

Çengelköy-Halide Edip Adıvar: 2-2

Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-İskenderun FK : 0-2

Yozgatspor 1959-Mardin Fosfatspor: 2-1

3. Lig:

Çarşambaspor-Arhavispor: 5-0

Somaspor-Çatalcaspor: 3-0

Karşıyaka-Cizrespor: 5-1

Batman Petrolspor-Yalovaspor: 1-0

Şile Yıldızspor-Gölcükspor: 0-0