Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde haftanın açılış müsabakasında 4. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, yarın sahasında 52 Orduspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 3. Grup'taki Karşıyaka-Arhavispor ve 4. Grup'taki Adıyaman 1954-Bergama Belediyespor müsabakaları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Misli.com 3. Lig'de haftanın programı şöyle:

1. Grup

12 Kasım Perşembe:

12.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)

13.00 Kemerspor 2003-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Kemer İlçe)

13.00 Ofspor-Fatsa Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

13.00 Diyarbekirspor-Çankaya FK (Diyarbakır)

13.00 Payasspor-1877 Alemdağspor (Payas İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Kızılcabölükspor (Silivri)

13.00 Manisaspor-Nevşehir Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup

11 Kasım Çarşamba:

13.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor (Nazilli İlçe)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor (Darıca İlçe)

12 Kasım Perşembe:

13.00 Yozgatspor 1959-Belediye Kütahyaspor (Yozgat Bozok)

13.00 Tekirdağspor-İskenderun FK (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Mardin Fosfatspor (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kahta 02 (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Ceyhanspor (Yomra İlçe)

13.00 Çengelköy-Ağrı 1970 (Sultanbeyli Gölet)

3. Grup

12 Kasım Perşembe:

13.00 Şile Yıldızspor-Yalovaspor (Şile)

13.00 Altındağspor-Elazığ Karakoçan FK (Çubuk İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Gölcükspor (7 Ocak)

13.00 Erbaaspor-Esenler Erokspor (Erbaa İlçe)

13.00 Somaspor-Çarşambaspor (Soma Atatürk)

13.00 Batman Petrolspor-Çatalcaspor (Batman Yenişehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Cizrespor (Mersin)

4. Grup

Yarın:

12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor (Faruk Çelik)

11 Kasım Çarşamba:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Düzcespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Muğlaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Muğla Atatürk)

13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)

13.00 Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor (Silivri)

13.00 Siirt İl Özel İdare-1954 Kelkit Belediyespor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşa-Sultanbeyli Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)