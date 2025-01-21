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        Haberler Spor Futbol Futbol maçlarında Bolu'daki yangın faciası için saygı duruşunda bulunulacak - Futbol Haberleri

        Futbol maçlarında Bolu'daki yangın faciası için saygı duruşunda bulunulacak

        Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca tüm kulüplerin siyah kol bandı takacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:47
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        TFF'den yangın faciası için saygı duruşu kararı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

        TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi

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