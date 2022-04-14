A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Socios Türkiye İş Geliştirme Direktörü Volkan Yılmaz oluyor. Programda Yılmaz, futbol kulüplerinin yeni açıklanan 9 aylık bilançolarını değerlendirerek bilançonun ayrıntılarına dikkat çekiyor. Hisseleri borsada işlem gören 4 büyük kulübün toplam 15 milyar liraya çıkan borçlarının yapısını incelendiği programda ayrıca borları katlayan finansman giderlerine de ışık tutuluyor. Bilançoda görülen karamsar tablonun yatırımcı davranışlarını nasıl etkilediğinin irdelendiği programda ayrıca gelecek için kurtuluş reçeteleri de ele alınıyor.
BORÇ SORUNU NASIL AŞILIR?
Borsa İstanbul'da 4 büyük kulübün açıkladığı 9 aylık bilançolara göre hisseleri borsada işlem gören kulüplerin borçları 15 milyar lirayı geçti. Borçta en önce 4.7 milyar lira ile Fenerbahçe bulunuyor. Kulüpler 9 ayda 2.9 milyar lira gelir elde ederken 3.1 milyar liralık maliyetleri oldu. 4 kulüp 434 milyon lira faaliyet kârı elde etti. Yılmaz, kulüplerin bilançolarını değerlendirirken borç sorunun nasıl aşılacağına dair görüşlerini de paylaşıyor.
DİJİTAL ALAN NASIL BİR GELECEK SUNUYOR?
Borsada işlem göre 4 kulüp Bankalar Birliği anlaşmasının ardından biraz azalsa da ilk 9 ayda 1.6 milyar lira faiz ve kur farkı gideri oldu. Sonuçta 1,1 miyar lira da net zararları oldu. Aynı zamanda bir futbol ekonomisti olan Volkan Yılmaz, Bankalar Birliği anlaşmasını yorumlayarak finansal borçların nasıl azaltılacağına dair görüşlerini dile getiriyor. Yılmaz, kulüplerin dijital alanlar gelirlerini nasıl artırabilecekleri konusunu da özel olarak ele alıyor.
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