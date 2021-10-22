Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 10, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 9. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)

Yarın:

13.30 Ankaragücü Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:

13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eskişehirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor (Mustakil Atletizm Pisti)

19.00 Tarsus İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Kırşehir Belediyespor (Isparta Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Uşakspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pazarspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Somaspor-Kahramanmaraşspor (Soma Atatürk)

14.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)

14.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Hekimoğlu Trabzon-Turgutluspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 İnegölspor-Sakaryaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Adıyaman-Diyarbekirspor (Kahta)

19.00 Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor (Zafer)

19.00 Ankaraspor-Serik Belediyespor (Osmanlı)

19.00 Çorum-Sarıyer (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Hendekspor-Sancaktepe (Hendek Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (İzmir Atatürk)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Karaman Belediyespor (Bolluca)

14.00 Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Dumlupınar)

14.00 Batman Petrolspor-Çatalcaspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Elazığspor-Kahta 02 Spor (Elazığ Doğukent)

14.00 Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor (Minareli Çavuş)

14.00 Formül Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor (Erbaa İlçe)

2. Grup:

Bugün:

14.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-52 Orduspor (Elazığ Doğukent)

Yarın:

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çarşambaspor (Siirt Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır-Yomraspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Bayrampaşa-Altındağ (Çetin Emeç)

14.00 Kuşadasıspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kuşadası Özer Türk)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Dağılgan)

14.00 Hacettepespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

14.00 Kızılcabölükspor-Bitexen Düzcespor (Kızılcabölük Semt)

14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

3. Grup:

Bugün:

14.30 Çankaya-Modafen (Yenimahalle Hasan Doğan)

14.30 Gümüşhanespor-Belediye Derincespor (Yenişehir)

Yarın:

14.00 Kardemir Karabükspor-Esenler Erokspor (Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Ceyhanspor-Fethiyespor (Ceyhan İlçe)

14.00 Ofspor-İçel İdmanyurduspor (Of)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Edirnespor-Mardin 1969 (Edirne 25 Kasım)

19.00 Ordu 1967-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (19 Eylül)