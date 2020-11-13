Futbol: Haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Misli com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Manisa FK-Kahramanmaraşspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Devrek İlçe)

13.00 Kocaelispor-Sancaktepe FK (Kocaeli)

13.00 Sarıyer-Angold 24 Erzincanspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Hekimoğlu Trabzon (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 İnegölspor-Ergene Velimeşe spor (İnegöl İlçe)

13.00 Hacettepe-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Not: Grupta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Elazığspor-Kırklarelispor (Elazığ Doğukent)

13.00 Pendikspor-Vanspor FK (Pendik)

13.00 Bodrumspor-Karacabey Belediyespor (Bodrum İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Serik Belediyespor-Eyüpspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Turgutluspor- GMG Kastamonuspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Kardemir Karabükspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Not: Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak-Pazarspor maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 3. Lig

1. Grup

15 Kasım Pazar:

13.00 Kızılcabölükspor-Manisaspor (Kızılcabölük Semt)

13.00 Çankaya FK-Belediye Derincespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor (Fatsa İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Ofspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Kemerspor 2003-Payasspor (Kemer İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Bucaspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Artvin Hopaspor-1877 Alemdağspor (Hopa)

2. Grup

15 Kasım Pazar:

13.00 Belediye Kütahyaspor-Tekirdağspor (Dumlupınar)

13.00 Ceyhanspor-Fethiyespor (Ceyhan İlçe)

13.00 Ağrı 1970-Nazilli Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 İskenderun FK-Karaman Belediyespor (Payas İlçe)

13.00 Kahta 02-Yomraspor (Kahta İlçe)

13.00 Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Mardin Fosfatspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Mardin 21 Kasım)

13.00 Hadile Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959 (Maltepe Hasan Polat)

3. Grup

15 Kasım Pazar:

13.00 Cizrespor-Şile Yıldızspor (Siirt Atatürk)

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Osmaniyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 Yalovaspor-Altındağspor (Yalova Atatürk)

13.00 Çarşambaspor-Karşıyaka (Çarşamba İlçe)

13.00 Gölcükspor-Erbaaspor (Gölcük Şehir)

13.00 Çatalcaspor-İçel İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)

Not: Arhavispor-Batman Petrolspor ve Esenler Erokspor Isparta 32 karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

4. Grup

Yarın:

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa (Kelkit İlçe)

13.00 Bergama Belediyespor-Silivrispor (Bergama 14 Eylül)

13.00 Modafen-Adıyaman 1954 (Alemdağ)

13.00 Düzcespor-Alanya Kestelspor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

13.00 52 Orduspor-Bursa Yıldırımspor (19 Eylül)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Dağılgan)

Not: Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Kozanspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.