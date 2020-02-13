Barcelona'ya 105 milyon avro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olduğu 2017-2018 sezonundan bu yana çeşitli sakatlıklar nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemeyen 22 yaşındaki Dembele, bu yüzden potansiyeline ulaşmayı başaramadı.

Yeteneğiyle Fransa futbolunun büyük beklenti içine girmesini sağlayan genç futbolcu, farklı sakatlıklar sebebiyle ligde ilk sezonunda devre arasına kadar sadece iki maçta görev yapabildi. Dembele, ikinci sezonunda kısa süreli sakatlanmalar yaşasa da daha fazla forma şansı buldu. Altı ay sahalardan uzak kalacak Fransız futbolcu, ikinci kez uzun süreli sakatlandığı bu sezon ise 23 haftası tamamlanan ligde 5 maça çıkabildi.

- SAKATLIKLARDAN MZUDARİP FUTBOLCULAR

Yıllar boyunca pek çok futbolcu, yeşil sahalarda geçirdikleri süre ve başarılarından çok yaşadıkları sakatlıklarla gündeme geldi.

Bu futbolcular arasında, sakatlıkları yüzünden potansiyelini sahaya yansıtma fırsatı bulamayan Fransız Abou Diaby ve İngiliz Owen Hargreaves başı çekti.

Hollandalı Arjen Robben ve İngilizlerin unutulmaz golcülerinden Michael Owen da adlarının sık sık sakatlıklarla anılmasından kurtulamadı.

İngiliz Jack Wilshere, Theo Walcott, Jonathan Woodgate, Kieron Dyer, Galli Aaron Ramsey, İtalyan Alberto Aquilani, Brezilyalı Alexandre Pato, Çek Tomas Rosicky ve Trabzonspor'da oynayan İngiliz Daniel Sturridge de yıllar boyunca adları sakatlıklarla anılan isimlerden bazıları oldu.

- ABOU DİABY

Geçen yıl 32 yaşındayken kariyerine son veren Diaby, sakatlık konusunda futbol dünyasında araştırma konusu oldu.

Kariyerine ülkesinin Auxerre ekibinde başladıktan sonra 2006'da Fransız teknik direktör Arsene Wenger'in büyük umutlarla Arsenal'a transfer ettiği orta saha oyuncusu, İngiltere ekibinde 9 yıl boyunca 180 maçta görev yapabildi.

Geçirdiği çeşitli sakatlıklardan dolayı potansiyeline ulaşamayan oyuncuların başında gelen Diaby'nin, kariyerinde neredeyse vücudunda sorun yaşamadığı yer kalmadı.

Diaby, 2015-2017 yıllarında kadrosunda bulunduğu Fransa ekibi Olympique Marsilya'da ise 6 maça çıkabildi.

- OWEN HARGREAVES

Kanada asıllı İngiliz futbolcu Owen Hargreaves, kariyeri sakatlıklardan en fazla etkilenen isimlerden biri olarak futbolculuk hayatını 31 yaşında sonlandırdı.

Almanya'nın Bayern Münih takımında geçirdiği 7 yılda yaşadığı birkaç ciddi sakatlığa rağmen 218 maçta forma giyen Hargreaves, 2007'de İngiltere ekibi Manchester United'ın yolunu tuttu.

Manchester ekibinin 17 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Hargreaves, yaşadığı birçok sakatlığın etkisiyle 4 yılda 39 maçta forma giyebildi. Daha sonra transfer olduğu Manchester City'de de beklenen performansı gösteremeyen orta saha oyuncusu, Manchester United'ın eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın en kötü transferleri arasında gösterildi.

- MİCHEAL OWEN

Henüz 17 yaşındayken giymeye başladığı Liverpool forması altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Michael Owen, sık sık sakatlanmasına karşın İngiliz futbol tarihinin en iyi golcüleri arasına adını yazdırdı.

Liverpool'da 1996-2004 yıllarında top koşturan Owen'ın 274 maçta kaydettiği 147 gol, kendisine yıldız oyuncularla "Los Galacticos" devrine giren İspanya ekibi Real Madrid'in kapılarını açtı. Golcü futbolcu, bir sezonluk Real Madrid kariyerinin ardından ülkesinde Newcastle United, Manchester United ve Stoke City'de görev yaptı.

Kulüplerinde ve milli takımda yaşadığı çeşitli sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Owen, Newcastle United'da 4 yılda 79, Manchester United'da 3 senede 52 karşılaşmaya çıkabildi. Owen, son kulübü Stoke City'de ise 9 maçta forma giyebildi.

-ARJEN ROBBEN

Geçen yıl kariyerini sonlandıran Hollandalı yıldız kanat oyuncusu Arjen Robben'in adı, kariyeri boyunca yaşadığı başarıların yanı sıra sakatlıklarla da anıldı.

Son yıllarda yeşil sahaların gördüğü en yetenekli futbolcular arasında yer alan Robben'in sakatlık geçmişinin kabarık olması, kulüplerin Hollandalı oyuncu için yüksek bonservis bedelleri ödemesini engellemedi.

Sıkça yaşadığı sakatlıklara rağmen Robben'in transferi için Chelsea 18 milyon avro, Real Madrid 36 milyon avro, Bayern Münih 24 milyon avro ödedi.

-TOBİAS LİNDEROTH

Yolu Türkiye'den de geçen yabancı futbolcular arasında İsveçli Tobias Linderoth, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerine son vermek zorunda kaldı.

Ülkesinde Elfsborg, Norveç'te Stabaek, İngiltere'de Everton, Danimarka'da Kopenhag ve son olarak Galatasaray'da forma giyen Linderoth'un kariyeri sık sık sakatlık sebebiyle sekteye uğradı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar boyunca Galatasaray'ın da orta sahada sorun yaşamasına yol açan Linderoth, 2010'da sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra kariyerine son verdi.

- TÜRK FUTBOLUNUN SAKATLIKLARDAN MUZDARİP OYUNCULARI

İsmail Köybaşı, Veli Kavlak, Gökhan Töre, Mehmet Ekici, Gökhan Zan, Rıdvan Dilmen, Uğur Boral, Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu ve Mustafa Pektemek, Türk futbolunun sakatlıklardan muzdarip futbolcuları arasında yer aldı.

Rıdvan Dilmen, arka arkaya yaşadığı farklı sakatlıklardan dolayı kariyerini daha da öteye taşıyamadı. Gökhan Zan'a yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle "Cam adam" lakabı takıldı. İsmail Köybaşı ve Mustafa Pektemek, sakatlık denince akla gelen isimler oldu.

Sakatlıklar, Gökhan Töre, Mehmet Ekici, Uğur Boral ve Emre Belözoğlu'nun her sezon istikrarlı bir şekilde sahalarda boy göstermesini engelledi. Hamit Altıntop, başına gelen sakatlıklardan dolayı uzun süreler forma giyemedi. Veli Kavlak, 2014-2015 sezonunda henüz 26 yaşındayken yaşadığı bir sakatlığın ardından futboldan uzaklaşmak zorunda kaldı.