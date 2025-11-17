Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

JOTA'NIN VEFATI FUTBOL CAMİASINI DERİNDEN ÜZDÜ

Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın 28 yaşında hayatını kaybetmesi, futbol camiasını derinden yaraladı.

Kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile seyahat eden Jota'nın aracı, başka bir aracı sollarken lastiğinin patlaması sonucu kaza yaparak alev aldı.

İki kardeş, Temmuz 2025'te İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasından sağ kurtulamadı.