ROBERT LEWANDOWSKI: Ailem, en büyük ödülüm ve destekçim. Yeni yıla, yeni hedeflere ulaşmak için, daha büyük bir motivasyonla başlamak için bana güç veriyorlar. Bu zor yıl boyunca desteğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu yıl bize daha nazik davranır. Hepinize bol sevgi, sıcaklık, sağlık diliyorum. Hedeflerinizi ve hayallerinizi kovalamayı bırakmayın. Unutma, her şey mümkün.