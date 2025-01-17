Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik: Yöneticilere hak mahrumiyeti cezası geri geldi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddedesinde değişikliğe gitti. Kulüp yöneticilerine hak mahrumiyeti cezası getirildi. Ayrıca verilen para cezaları da artırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddedesinde değişikliğe gitti.
Kulüp yöneticilerine hak mahrumiyeti cezası getirildi. Süper Lig kulübü yöneticileri, eski talimatta 150.000 TL- 750.000 TL arası ceza alıyorken bu para 1.500.000 TL- 3.000.000'ye yükseltildi.
Süper Lig kulüpleri, eski talimatta 600.000 TL-1.200.000 TL arası ceza alıyorken bu para 2.000.000 TL-5.000.000'ye yükseldi.
1. Lig kulüpleri, eski talimatta 300.000 TL-600.000 TL arası ceza alıyorken bu para 400.000 TL-1.000.000'ye yükseldi.
2. Lig kulüpleri, eski talimatta 150.000 TL-300.000 TL arası ceza alıyorken bu para 200.000 TL-500.000'ye yükseldi.
3. Lig kulüpleri, eski talimatta 75.000 TL-150.000 TL arası ceza alıyorken bu para 100.000 TL-250.000'ye yükseldi.
Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya hak mahrumiyeti ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten;
Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar,
1.Lig için 300.000 TL'ye kadar,
2.Lig için 150.000 TL'ye kadar,
3.Lig için 75.000 TL'ye kadar para cezası verilecek.