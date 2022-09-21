Füsun Saka'nın ilk sergisi: 'Saudade'

Gazeteci Füsun Saka'nın ilk kişisel sergisi 'Saudade' 30 Eylül'e kadar Radyo Gedik'te sanatseverlerle buluşuyor.

Radyo Gedik, gazeteci Füsun Saka'nın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Gerçeklikle aramızda sosyal medyanın olduğu, gerçeklerle yüzleşmemek için görmek yerine bakmayı tercih ettiğimiz günümüzde Füsun Saka, insanın önüne konulan yapay hedeflere, sosyal ve ekonomik hırslara "Saudade" sergisi ile karşı çıkıyor.

Portekizce 'özlenen bir zamana veya kişiye kavuşulamayacağı hissi' anlamına gelen saudade ile Saka, yakın geçmişin uzakta kalmış duygularını fırçasıyla selamlıyor.

"Artık kimse kendi sesiyle şarkı söylemiyor çünkü teknoloji, gerçekliğin getirdiği tiz sesleri düzeltip katlanılabilir kılıyor" diyen Füsun Saka, sergisini şu sözlerle anlatıyor: "Zaten görüntümüzü değiştiren programlar sayesinde kendi gözleri ya da dudağı ile gülümseyenler çağdışı kaldı.

Bu kadar uzaklaştığımız evrenimizde aşk, tutku, beklenti bizim için yok hükmünde.

Bir daha yakalayamayacağımız, asla aynı tutkuyu hissedemeyeceğimiz duygularımız, yaşantılarımız, aşklarımız, çocukluğumuz, o anın içinde kalmanın, onu hissederken aldığımız nefesin kayboluşu... Belki çocukluğumuzda sabahları okula giderken yüzümüzü yalayan o ılık bahar esintisinin verdiği mutluluktu bizi geleceğe taşıyan... Tüm bu girdabı anlatmak zor ama fırçanın ucundaki boyalar, hatıralarla birleşince Saudade böyle çıktı ortaya."

Saka'nın ilk kişisel sergisi "Saudade" 2 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında Radyo Gedik'te görülebilir.