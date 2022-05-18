Füsun Onur’un Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’ndaki sergisine eşlik eden “Füsun Onur: Evvel zaman içinde…” adlı monografisi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Yapı Kredi Yayınları’nın işbirliğiyle yayımlandı.

Füsun Onur’un Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu’ndaki sergisine eşlik eden “Füsun Onur: Evvel zaman içinde…” adlı monografisi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Yapı Kredi Yayınları’nın işbirliğiyle yayımlandı. Kitabın tanıtımı için Yapı Kredi Kültür Sanat’ta, 16 Mayıs akşamı moderatörlüğünü Sanat Dünyamız dergisi editörü Fisun Yalçınkaya’nın üstlendiği bir söyleşi düzenlendi.

Söyleşide, kitabın eş editörlüğünü yapan İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü, aynı zamanda Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun bu yılki küratörü Bige Örer ile Nilüfer Şaşmazer’in yanı sıra kitaba katkı sunan isimler söz aldı.

İKSV'nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun bu yılki konuğu olan Füsun Onur hakkında hazırlanan en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyan kitap, Onur'un sanatsal pratiğinin çeşitli yönlerine dair küratörlerin, sanat tarihçilerinin ve araştırmacıların yazılarını içeriyor. Yayın ayrıca, sanatçının üretken kariyerine ışık tutan, sanat pratiğinin farklı dönemlerini ve yönlerini tarihsel bir bağlam içinde yansıtan derinlemesine bir kronolojiyi arşiv görüntüleriyle okurlara sunuyor.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu

Yayında Ahu Antmen, Alev Ersan, Anna Boghiguian, Anne Barlow, Aslı Seven, Ayşe Erek, Chus Martínez, Defne Ayas, Deniz Gül, Fatih Özgüven, Gregory Volk, Hera Büyüktaşcıyan, HG Masters, Iwona Blazwick, İz Öztat, Kevser Güler, Leylâ Gediz, Misal Adnan Yıldız, Murat Alat, Necmi Sönmez, Paolo Colombo, Sally Tallant, Seza Paker ve Tolga Tüzün gibi pek çok küratör, sanat tarihçisi ve sanatçının Füsun Onur’un eserlerine dair yeni yazıları yer alıyor.

Kitapta, 14. İstanbul Bienali’nin küratörü Carolyn Christov-Bakargiev ve Maçka Sanat Galerisi’nin kurucularından Rabia Çapa’yla yapılan söyleşiler ile Angelika Stepken, Emre Baykal, Fulya Erdemci, Margrit Brehm, Suzana Milevska gibi isimlerin sanatçı hakkında daha önce yayımlanmış yazılarına da yer veriliyor.

Kitabın İngilizce edisyonu İKSV ve Mousse Publishing ortaklığında, Marcello Jacopo Biffi’nin tasarımıyla Nisan ayında basılarak, Venedik Bienali'nin ön gösterim günlerinde okurlarla buluştu.

Kitap, Yapı Kredi Yayınları mağazaları ve seçkin kitabevlerinde satışa sunuluyor.