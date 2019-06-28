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Furkan Soyalp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Başakşehir resmen Furkan Soyalp'i duyurdu

Bursaspor'dan tanıdığımız genç yıldız Furkan Soyalp, Başakşehir ile adı anılıyordu. Transfer gerçekleştikten kısa bir süre sonra resmi açıklamayla birlikte Furkan Soyalp Başakşehir Formasıyla görüntülendi. İşte Furkan Soyalp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Başakşehir resmen Furkan Soyalp'i duyurdu.

28.06.2019 - 15:15 | Güncelleme: Futbol
Furkan Soyalp kimdir?

Başakşehir'e transfer olan yıldız Futbolcu'nun kariyeri ve hayatı sosyal medyada gündem oldu. Bursaspor'da parlayak genç futbolcunun hayatını sizler için derledik.

Furkan Soyalp 12 Haziran 1995, Ankara, Türk futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Bursaspor'da forma giydi. Bursaspor'da iken, Süper Lig'de ilk kez 19 Mayıs 2013 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi. İki kere Bandırmaspor'a kiralık gittikten sonra Bursaspor'a döndü ve A takımda düzenli olarak forma giymeye başladı.

SezonTarihSon kulüpYeni kulüpPDBonservis 
Yapılacak değişim
19/201 Tem 2019BursasporTürkiyeBursasporİstanbul Başakşehir FKTürkiyeBaşakşehir450 Bin €Bedelsiz
Transfer geçmişi
16/1712 Oca 2017BandırmasporTürkiyeBandırmasporBursasporTürkiyeBursaspor200 Bin €Kiralıktan geri döndü
16/171 Ağu 2016BursasporTürkiyeBursasporBandırmasporTürkiyeBandırmaspor300 Bin €Kiralık
15/161 Tem 2015Bursaspor U21TürkiyeBursaspor U21BursasporTürkiyeBursaspor100 Bin €-
14/1530 Haz 2015BandırmasporTürkiyeBandırmasporBursaspor U21TürkiyeBursaspor U21100 Bin €Kiralıktan geri döndü
14/156 Oca 2015Bursaspor U21TürkiyeBursaspor U21BandırmasporTürkiyeBandırmaspor100 Bin €Kiralık
13/141 Tem 2013Bursaspor U18TürkiyeBursaspor U18Bursaspor U21TürkiyeBursaspor U21100 Bin €-
12/131 Tem 2012Bursaspor U17TürkiyeBursaspor U17Bursaspor U18TürkiyeBursaspor U1850 Bin €-
11/121 Tem 2011Bursaspor U16TürkiyeBursaspor U16Bursaspor U17TürkiyeBursaspor U17--
10/115 Oca 2011Bursa Merinosspor AltyapıTürkiyeMerinosspor AltBursaspor U16TürkiyeBursaspor U16-Bedelsiz
10/1128 Eki 2010Osmanlıspor FK AltyapıTürkiyeOsmanlıspor AltBursa Merinosspor AltyapıTürkiyeMerinosspor Alt-Bedelsiz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN FURKAN SOYALP AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir'den gelen açıklamaya göre; "Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.  İmza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.  Furkan Soyalp’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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