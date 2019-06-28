Furkan Soyalp kimdir?

Başakşehir'e transfer olan yıldız Futbolcu'nun kariyeri ve hayatı sosyal medyada gündem oldu. Bursaspor'da parlayak genç futbolcunun hayatını sizler için derledik.

Furkan Soyalp 12 Haziran 1995, Ankara, Türk futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Bursaspor'da forma giydi. Bursaspor'da iken, Süper Lig'de ilk kez 19 Mayıs 2013 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi. İki kere Bandırmaspor'a kiralık gittikten sonra Bursaspor'a döndü ve A takımda düzenli olarak forma giymeye başladı.

Sezon Tarih Son kulüp Yeni kulüp PD Bonservis Yapılacak değişim 19/20 1 Tem 2019 450 Bin € Bedelsiz Transfer geçmişi 16/17 12 Oca 2017 200 Bin € Kiralıktan geri döndü 16/17 1 Ağu 2016 300 Bin € Kiralık 15/16 1 Tem 2015 100 Bin € - 14/15 30 Haz 2015 100 Bin € Kiralıktan geri döndü 14/15 6 Oca 2015 100 Bin € Kiralık 13/14 1 Tem 2013 100 Bin € - 12/13 1 Tem 2012 50 Bin € - 11/12 1 Tem 2011 - - 10/11 5 Oca 2011 - Bedelsiz 10/11 28 Eki 2010 - Bedelsiz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN FURKAN SOYALP AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir'den gelen açıklamaya göre; "Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."