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        Haberler Magazin Furkan Palalı İtalyanlarla dans edecek

        Furkan Palalı İtalyanlarla dans edecek

        Furkan Palalı, Rai1 kanalında cumartesi akşamları yayınlanan 'Ballando Con Le Stelle' (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olmak üzere Roma'ya gidecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:35
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        • 1

          Furkan Palalı, Rai1'in 'Ballando Con Le Stelle adlı dans yarışmasında yer alacak. Palalı, programda bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

        • 2

          Furkan Palalı ve 11 italyan ünlünün dans partnerleri ile her hafta farklı performanslar sergileyeceği yarışmayla ilgili; özenli ve yoğun hazırlıklar devam ediyor. Bu süre boyunca Furkan Palalı'yı , Madonna ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü starların dans koreografilerini hazırlayan dansçılar çalıştıracak.

        • 3

          Kendisinin Roma'da geçireceği 4 aylık süre boyunca yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin Euro (yaklaşık 600.000 TL) olduğu öğrenildi.

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