Furkan Palalı İtalyanlarla dans edecek
Furkan Palalı, Rai1 kanalında cumartesi akşamları yayınlanan 'Ballando Con Le Stelle' (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olmak üzere Roma'ya gidecek
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Furkan Palalı, Rai1'in 'Ballando Con Le Stelle adlı dans yarışmasında yer alacak. Palalı, programda bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.
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Furkan Palalı ve 11 italyan ünlünün dans partnerleri ile her hafta farklı performanslar sergileyeceği yarışmayla ilgili; özenli ve yoğun hazırlıklar devam ediyor. Bu süre boyunca Furkan Palalı'yı , Madonna ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü starların dans koreografilerini hazırlayan dansçılar çalıştıracak.
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Kendisinin Roma'da geçireceği 4 aylık süre boyunca yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin Euro (yaklaşık 600.000 TL) olduğu öğrenildi.
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