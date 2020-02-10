10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, bu sezon performansıyla NBA'i sallamaya devam ediyor. Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olduğunu gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Philadelphia 76’ers, Chicago Bulls karşısında 118-111'lik skorla aldığı galibiyetin mimarlarından biri oldu. 76'ers, bu sonucun ardından 54. maçında 33. galibiyetini alırken Bulls ise 19 galibiyet, 35 mağlubiyette kaldı.
Oyuna girdikten sonra arka arkaya bulduğu isabetlerle 17 sayı kaydeden Furkan, 1996 – 1997 sezonundan beri kenardan gelerek en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. 17'de 12 ile şut atan genç oyuncu, maç boyunca kaydettiği 31 sayı , 5 ribaund, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla ile ev sahibi ekibin en skorer ismi oldu.
GRIZZLIES KARŞISINDA KARİYER REKORUNU KIRMIŞTI
NBA'deki üçüncü sezonunda skorer kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan Furkan, Memphis Grizzlies maçında 34 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı. NBA kariyerinde 30 üstü sayıya ikinci kez çıkan genç basketbolcu, bu yıl ayrıca Phoenix Suns maçında 20, Detroit Pistons karşılaşmasında 21 ve Chicago Bulls'a karşı 24 sayı attı.
MAÇ KAZANDIRMIŞTI!
Sezon başında NBA'den ayrılması da gündeme gelen Furkan Korkmaz, yeni sözleşme aldığı takımının güvenini boşa çıkarmama konusunda kararlı olduğunu gösterdi.
Furkan, zaman zaman ilk 5'e girdiği 76ers'ta bu sezon maç kazandıran basket kaydetmeyi de başardı.
Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.
Milli basketbolcu, Trail Blazers karşısında 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 blokla mücadele etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!