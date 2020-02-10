Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, bu sezon performansıyla NBA'i sallamaya devam ediyor. Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olduğunu gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Philadelphia 76’ers, Chicago Bulls karşısında 118-111'lik skorla aldığı galibiyetin mimarlarından biri oldu. 76'ers, bu sonucun ardından 54. maçında 33. galibiyetini alırken Bulls ise 19 galibiyet, 35 mağlubiyette kaldı.

Oyuna girdikten sonra arka arkaya bulduğu isabetlerle 17 sayı kaydeden Furkan, 1996 – 1997 sezonundan beri kenardan gelerek en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. 17'de 12 ile şut atan genç oyuncu, maç boyunca kaydettiği 31 sayı , 5 ribaund, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla ile ev sahibi ekibin en skorer ismi oldu.

GRIZZLIES KARŞISINDA KARİYER REKORUNU KIRMIŞTI

NBA'deki üçüncü sezonunda skorer kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan Furkan, Memphis Grizzlies maçında 34 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı. NBA kariyerinde 30 üstü sayıya ikinci kez çıkan genç basketbolcu, bu yıl ayrıca Phoenix Suns maçında 20, Detroit Pistons karşılaşmasında 21 ve Chicago Bulls'a karşı 24 sayı attı.

MAÇ KAZANDIRMIŞTI!

Sezon başında NBA'den ayrılması da gündeme gelen Furkan Korkmaz, yeni sözleşme aldığı takımının güvenini boşa çıkarmama konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Furkan, zaman zaman ilk 5'e girdiği 76ers'ta bu sezon maç kazandıran basket kaydetmeyi de başardı.

Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu, Trail Blazers karşısında 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 blokla mücadele etti.