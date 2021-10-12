NBA 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 7 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, seyircisi önünde çıktığı Nets mücadelesini 115-104 kazandı.

76ers'ta 27 sayı, 4 asist, 3 ribauntla oynayan Furkan, sahanın en skoreri oldu. Isaiah Joe 20 sayı, Andre Drummond da 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu.

Nets'te Kevin Durant 23 sayı, 7 ribaunt, James Harden 21 sayı ve Jevon Carter 16 sayıyla mücadele etti.

ALPEREN 10, ÖMER 8 SAYIYLA OYNADI

Ligdeki milli basketbolculardan Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın 107-92 mağlup ayrıldığı Toronto Raptors deplasmanında 10 sayı, 5 ribaunt üretti.

Miami Heat'te oynayan Ömer Faruk Yurtseven ise sahalarında Charlotte Hornets'ı 104-103 yendikleri maçı 8 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Houston Rockets: 107-92

Miami Heat-Charlotte Hornets: 104-103

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 115-104

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 127-92

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 127-96

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 93-107

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 100-128