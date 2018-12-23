23 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
NBA'de Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 126-101 yendiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Raptors'ı 126-101 mağlup ettikleri karşılaşmada 19 dakika 23 saniye süre aldı ve 16 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergiledi.
Sezonun 22. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 11 ribaunt, Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.
Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Pascal Siakam 26, Kyle Lowry 20 sayı üretti.
HARDEN'DAN 39 SAYI
Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs'ü 108-101'lik skorla geçti.
Rockets'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Clint Capela 21 sayı, 23 ribauntla sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.
Üç maç sonra kaybederek 16. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan, 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 18 sayı, 6 ribauntluk performans ortaya koydu.
NBA'e 11 maçla devam edildi.
SONUÇLAR
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-111
Washington Wizards-Phoenix Suns: 149-146 (Uzatmada)
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 126-101
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 94-87
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 108-101
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 120-116
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-107
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