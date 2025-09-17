Furkan Korkmaz'dan İrem Sak'a: Daima yanındayım

Oyuncu İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak, geçtiğimiz yıl, 75 yaşındayken hayatını kaybetmişti

REKLAM advertisement1

Babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan İrem Sak, babasıyla ilgili anılarını ve hislerini dile getirdi.

REKLAM

"SENİNLE BERABER BENDEN DE ÇOK ŞEY GİTTİ"

İrem Sak, duygularını şöyle dile getirdi; "16 Eylül 2024’te, seninle beraber benden de çok şey gitti, canım babam. Senin acınla anladım ki benim canım hiç yanmamış. Bir yıldır yaşadığım şeyin tarifi yok bende. Hâlâ soruyorum — hem kendime hem sana: Neredesin? Bazen rüyalarımdasın. Taklidini yaptığımda sesimdesin. İyilik yaptığım her an mutluluğumdasın. Özlediğim zaman aynadaki gözlerimdesin. Sevdiklerinin anılarındasın. İyileştirmek için gece gündüz koşturduğun hastalarının dualarındasın. Şifa bulan herkesin dilindesin. Sivas’ın tüm sokaklarındasın, elinde o siyah çantanla… Koca bir yıl nasıl geçti, en büyük şahidimsin baba. Kavuşacağımız güne kadar — senin öğrettiğin maneviyatla ayakta kalacağım; iyi biri olmaya gayret edeceğim. Kızın seni çok seviyor."

"DAİMA YANINDAYIM" Bahçeşehir Koleji’nde forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sevgilisi İrem Sak'a duygusal bir yorumla destek verdi; "Güzel anılarıyla hep yaşayacak. Daima yanındayım."