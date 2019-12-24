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Furkan Korkmaz´ın formasını giydiği Philadelphia 76ers´in deplasmanda Detroit Pistons´u 125-109 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 21 dakika süre aldığı müsabakada 21 sayı 4 ribaundluk performansı ile takımının galibiyetinde rol aldı. 22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda bu sezon en çok sayı kaydettiği karşılaşmayı oynadı.
CEDİ´NİN 18 SAYI ATTIĞI KARŞILAŞMADA CAVALIERS, ATLANTA´YI MAĞLUP ETTİ
Milli basketbolcu Cedi Osman´ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks´ı 121-118 mağlup ederek ligdeki 9´uncu galibiyetini elde etti. Cedi, bu karşılaşmada 18 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde rol oynadı.
NBA´de dün gece oynanan 11 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
Orlando Magic - Chicago Bulls: 103-95
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 109-125
Indiana Pacers - Toronto Raptors: 120-115
New York Knicks - Washington Wizards: 115-121
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 121-118
Miami Heat - Utah Jazz: 107-104
Memphis Grizzlies - San Antanio Spurs: 115-145
Phoenix Suns - Denver Nuggets: 111-113
Sacramento Kings - Houston Rockets: 104-113
Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans: 94-102
Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves: 113-104
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