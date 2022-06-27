Furkan İpek'ten 'Düğüm'

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"Düğüm" adlı şarkının sözü ve müziği Furkan İpek'e ait. Emre Kantaşlı'nın düzenlemesini üstlendiği parçanın mix & mastering'inde Özgür Bakkaloğlu yer aldı. "Düğüm"ün kapak görseli ise Ali Çetin Kelleci imzası taşıyor.

2019'da yayınladığı "Ölmedim Daha" adlı çıkış şarkısının ardından "İlacın Yok", "Tastamam" ve "Bayram Her Gün Deliye" gibi şarkılarını piyasaya süren İpek, üretimine hız kesmeden devam ediyor.



Furkan İpek'in "Düğüm" adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.