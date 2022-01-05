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Furkan Göksel'den sevgilisi Kader Bozkurt'a: Hep sen ol yanımda

Furkan Göksel'den sevgilisine: Hep sen ol yanımda

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Metin' karakteri ile ünlenen oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Göksel, Bozkurt'a "Güzel sevgilim, hep sen ol yanımda" sözleriyle seslendi

05.01.2022 - 11:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2006-2019 yılları arasında 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Metin' karakteriyle ekranda büyüyen Furkan Göksel, koca bir delikanlı oldu.

  • Bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Göksel, sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

  • Bozkurt ile çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, gönderisinde, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda." ifadelerini kullandı.

  • "SEN BENİM ŞANSIMSIN"

    Kader Bozkurt da sevgilisine, "Seni çok seviyorum. Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki varsın sevgilim." sözleriyle karşılık verdi.

  • FURKAN GÖKSEL HAKKINDA

    Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamlamıştır. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında 'Arka Sokaklar' dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır ve dizide 'Metin' karakterini canlandırdı. Göksel, 2019'da diziden ayrıldı.

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