19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 90-87 yendi. Karşılaşmada 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 17 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Ben Simmons 21, Josh Richardson 18 sayılık performans sergiledi.
Julius Randle'ın 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Knicks'in en skorer oyuncusu 20 sayıyla Marcus Morris oldu.
CEDİ'NİN 16 SAYISI YETMEDİ
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'a 118-116 yenilerek bu sezon 31. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Cedi Osman, 16 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans ortaya koyarken, Kevin Love 29, Colin Sexton 26 sayıyla oynadı.
Bulls'ta 42 sayı üreten Zach LaVine, galibiyetin mimarı oldu. Lauri Markkanen 17, Luke Kornet ve Coby White 11'er sayıyla maçı tamamladı.
ERSAN'LI BUCKS SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 38. galibiyetini, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 20 sayı farkla yenerek aldı.
Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Brook Lopez 12 sayı kaydetti. Oyuna sonradan girerek 10 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı.
Sezonun 23. yenilgisini alan Nets'de Kyrie Irving 17, Nicolas Claxton 14 sayı üretti.
SONUÇLAR
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 130-133
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 97-117
Boston Celtics-Phoenix Suns: 119-123
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 103-136
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 87-90
Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-122
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 118-116
Golden State Warriors-Orlando Magic: 109-95
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 115-124
Utah Jazz-Sacramento Kings: 123-101
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 119-106
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!