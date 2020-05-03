Devre arasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen Furkan Çil, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sistem takımı olduklarını belirtti.

Uyum sorununu kısa sürede atlattığını aktaran Furkan, şu ifadeleri kullandı.

"Futbol, görev dağılımlarının çok farklı şekilde yapıldığı ve en küçük hatanın bile tüm takımı etkilediği bir oyun. Ben de bu bilinçle her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Altınordu'daki uyum sürecini çabuk aştım. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun verdiği şansı iyi değerlendirip, 8 maçta forma giydim. Buranın insanı saran bir yapısı var. Futbol takımından çok bir kolej gibiyiz. Bu da sistemin getirdiği doğal bir sonuç. Ben de ne görev verilirse yapmaya hazırım."