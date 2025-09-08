Habertürk
        Furkan Andıç'tan, Aybüke Pusat'a: İki gözümün çiçeği - Magazin haberleri

        Furkan Andıç'tan, Aybüke Pusat'a: İki gözümün çiçeği

        Oyuncu çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan romantik pozlar.. Andıç, sevgilisine; "İki gözümün çiçeği" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:05
        "İki gözümün çiçeği"
        Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, 2019'da rol aldıkları dizide senaryo gereği aşk yaşamıştı. Çiftin, sette başlayan arkadaşlıkları daha sonra gerçek aşka dönüşmüştü.

        Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, zaman zaman aşk pozlarını sosyal medya sayfalarına taşıyor.

        Furkan Andıç, son olarak sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflara; "İki gözümün çiçeği" notunu düştü.

        #furkan andıç
        #Aybüke Pusat

