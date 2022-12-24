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Haberler Gündem Funda Özdemir kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Funda Özdemir mesleği nedir?

Funda Özdemir kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Funda Özdemir mesleği ne?

Lider Türkiye programı ilk bölümüyle Habertürk ekranlarında Faruk Acar’ın sunumuyla izleyici ile buluştu. Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' formatı ve yarışmacıları ilk günden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmaya katılanlar arasında Funda Özdemir'in hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. İşte Funda Özdemir hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri...

Giriş: 24.12.2022 - 22:09 | Güncelleme: ABONE OL
Funda Özdemir kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Funda Özdemir mesleği nedir?
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Funda Özdemir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Funda Özdemir kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Funda Özdemir mesleği ne?" İşte Funda Özdemir'in biyografisi...

FUNDA ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslen İzmirli, İzmir’de 2 kedisiyle birlikte yaşıyor.
25 yıllık eşini geçen yıl koronadan dolayı kaybetti. Bir oğlu var.
40 yaşında başladığı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi’nden altı yıl sonra mezun oldu.

Ad: FUNDA

Soyad: ÖZDEMİR

Yaş: 52

Ünvan: Emekli Postacı

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