"Biz de yokuz" açıklaması yalanlandı

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Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun Funda Arar ve Derya Uluğ'un, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneyi paylaşacakları şarkıcı Melek Mosso'ya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan konser yasağına tepki olarak sahneye çıkmama kararı aldıkları yönündeki haberi, Funda Arar'ın menajeri tarafından yalanlandı.

Festivalin diğer şarkıcıları Derya Uluğ ve Funda Arar'ın "O zaman biz de yokuz!" diyerek etkinlikte sahne almayacaklarını yaptığı bir paylaşımla duyuran Eyüboğlu, ardından bir paylaşımda daha bulunarak Arar'ın basın danışmanı Önder Sarımehmet'in ifadelerin ünlü şarkıcıya ait olmadığını söylediğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlendiği iddia edilmişti. Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir." ifadesine yer verilmişti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşmıştı. Mosso'nun 3 Haziran'da sahne alması planlanan konserine burada yer verilmediği görülmüştü. Uluğ ve Arar'ın konser programı ise değişmedi.

MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Melek Mosso, konuyla alakalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz...

CEM YILMAZ: SUSMA HAKKINI KULLANIYORUM

Gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, şu ifadelere yer vermişti: Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler.Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass...

Daha önce de Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi konserlerinin iptali tartışma konusu olmuştu.