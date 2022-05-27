Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Fiskos Funda Arar’ın 'Melek Mosso açıklaması' yalanlandı

Funda Arar cephesinden "Biz de yokuz" açıklaması yalanlandı

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamındaki etkinlikte yer alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ'un, şarkıcı Melek Mosso'nun konserinin yasaklanmasına tepki olarak sahneye çıkmayacaklarını ifade ettikleri ileri sürülmüştü. Ancak Arar'ın basın danışmanı Önder Sarımehmet, ünlü sanatçının böyle bir açıklama yapmadığını duyurdu

27.05.2022 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
Funda Arar’ın 'Melek Mosso açıklaması' yalanlandı
"Biz de yokuz" açıklaması yalanlandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun Funda Arar ve Derya Uluğ'un, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneyi paylaşacakları şarkıcı Melek Mosso'ya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan konser yasağına tepki olarak sahneye çıkmama kararı aldıkları yönündeki haberi, Funda Arar'ın menajeri tarafından yalanlandı.

Festivalin diğer şarkıcıları Derya Uluğ ve Funda Arar'ın "O zaman biz de yokuz!" diyerek etkinlikte sahne almayacaklarını yaptığı bir paylaşımla duyuran Eyüboğlu, ardından bir paylaşımda daha bulunarak Arar'ın basın danışmanı Önder Sarımehmet'in ifadelerin ünlü şarkıcıya ait olmadığını söylediğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlendiği iddia edilmişti. Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir." ifadesine yer verilmişti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşmıştı. Mosso'nun 3 Haziran'da sahne alması planlanan konserine burada yer verilmediği görülmüştü. Uluğ ve Arar'ın konser programı ise değişmedi.

MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Melek Mosso, konuyla alakalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz...

CEM YILMAZ: SUSMA HAKKINI KULLANIYORUM

Gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, şu ifadelere yer vermişti: Ahlaklı Konser ! Yeni yeni işler ;) hayırlı işler.Yine ortaçağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass...

Daha önce de Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi konserlerinin iptali tartışma konusu olmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkunç kaza! Takla atan otomobil, taksiye çarptı
Korkunç kaza! Takla atan otomobil, taksiye çarptı
İBB Başkanı İmamoğlu Van'da esnafla buluştu
İBB Başkanı İmamoğlu Van'da esnafla buluştu
İş yerini basıp çalışanlara saldırdılar!
İş yerini basıp çalışanlara saldırdılar!
Yoksulluk sınırı 19.602 liraya yükseldi
Yoksulluk sınırı 19.602 liraya yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.