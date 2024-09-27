Funda Arar, tarlaya adını yazan hayranıyla bir araya geldi

Serik ilçesinde Funda Arar hayranı olan çiftçi genç, ünlü şarkıcının ismini tarlaya yazmıştı.

"SOSYAL MEDYADA ATAKAN'IN SAYESİNDE VİRAL OLDUK"

Magazin dünyasında ve sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası Şahin, hayranı olduğu sanatçıyla bir araya gelme şansı buldu. Sanatçı Funda Arar, hayranı olduğu genç ile çektiği videoda Şahin'e teşekkür ederek, "Atakan ile nihayet birlikteyiz. Sağ olsun bütün konserlerimize geliyor. Tüm Serik halkına da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun. Sosyal medyayı bir açtım, bir sürü mesajla karşılaştım. Ne oldu dedim. Şahaneydi, çok teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu" açıklamasında bulundu.