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        Haberler Magazin Funda Arar, tarlaya adını yazan hayranıyla bir araya geldi

        Funda Arar, tarlaya adını yazan hayranıyla bir araya geldi

        Antalya'nın Serik ilçesinde hayranı olduğu Funda Arar'ın adını tarlaya yazan genç, ünlü şarkıcıyla bir araya geldi. Funda Arar; "Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:14
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        Tarlaya adını yazan hayranıyla bir araya geldi
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        Serik ilçesinde Funda Arar hayranı olan çiftçi genç, ünlü şarkıcının ismini tarlaya yazmıştı.

        Serik'te çiftçilik yapan Atakan Şahin, yaklaşık 10 yıl önce gittiği konserde Funda Arar'a büyük hayranlık beslemeye başladı. Arar ile birkaç kez yan yana gelip fotoğraf çektirebilen Şahin, son olarak tarlayı traktörle sürüp, Funda Arar'ın ismini yazdı.

        "SOSYAL MEDYADA ATAKAN'IN SAYESİNDE VİRAL OLDUK"

        Magazin dünyasında ve sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası Şahin, hayranı olduğu sanatçıyla bir araya gelme şansı buldu. Sanatçı Funda Arar, hayranı olduğu genç ile çektiği videoda Şahin'e teşekkür ederek, "Atakan ile nihayet birlikteyiz. Sağ olsun bütün konserlerimize geliyor. Tüm Serik halkına da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun. Sosyal medyayı bir açtım, bir sürü mesajla karşılaştım. Ne oldu dedim. Şahaneydi, çok teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu" açıklamasında bulundu.

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        #funda arar

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